Dansk tempokonge nød opmærksomheden i varmt VM-sæde

I næsten 45 minutter kunne den danske enkeltstartsmester Martin Toft Madsen nyde cykelverdenens opmærksomheden i det såkaldte "hot seat" ved VM i Innsbruck.

Det varme sæde er her, hvor løbets aktuelt hurtigste rytter sidder under en enkeltstart, og her tronede den 33-årige dansker altså, indtil VM-favoritterne til sidst satte tingene på plads og henviste ham til en tiendeplads.

- Det var sjovt, også fordi alle de store ryttere blev sammenlignet med min tid. Så jeg fik rimelig meget skærmtid, siger Martin Toft Madsen, som havde selskab af skiftende ryttere, der lå på anden- og tredjepladsen.

- Vi sad og snakkede lidt om tiderne, og hvordan ruten var. Det er sjovt at få hilst på dem, der også er gode til at køre enkeltstart, lyder det fra temporytteren fra Team Almeborg-Bornholm.

Da de helt store navne kom ind, blev han dog slået ganske eftertrykkeligt på en dag med store tidsforskelle i feltet.

Vinderen, Rohan Dennis, kørte således mere end tre minutter hurtigere end den tredobbelte danmarksmester.

- Jeg sad og fulgte med, og jeg kunne godt se, at jeg nok blev et eller andet sted mellem nummer fem og ti.

- Målet var i første omgang at forbedre 13.-pladsen fra Doha (VM i 2016, red.) og måske snige mig ind i top-10. Det lykkedes jo, så det kan jeg kun være tilfreds med, siger Martin Toft Madsen.

Ligesom en del af de øvrige ryttere valgte han at køre de godt 52 kilometer i den strålende efterårssol uden drikkevarer på cyklen.

- Jeg har ikke noget problem med at køre en times tid uden noget at drikke.

- Så varmt var det heller ikke, det var ikke noget problem, og hvis det var det, så skulle man bare tænke på, at man ville være lidt lettere på bakken uden dunk, forklarer Martin Toft Madsen.

Tiendepladsen er hans hidtil bedste VM-resultat, og selv om han med sine 33 år ikke hører til blandt de yngste i verdenseliten, mener han ikke, han er stødt imod loftet endnu.

- Denne rute var bedre for mig end den sidste år. Men den var dårlige end den i 2016. Hvis næste års rute ligger til mig, så håber jeg da at kunne kravle endnu højere op, siger Martin Toft Madsen.

Løbets anden dansker, Søren Kragh Andersen, lagde hårdt ud, men tabte meget tid på løbets sidste del og sluttede som nummer 18.

Specielt den fem kilometer lange og stejle bakke Gnadenwald trak tænder ud.

- Det gik egentlig meget godt til at starte med, men jeg kunne ikke finde rytmen op over bakken. Det var der, jeg mistede det.

- Det var en lang enkeltstart, men det var en god erfaring. Så må jeg prøve at komme tilbage en anden gang, siger Søren Kragh Andersen.