Dansk tempokonge genvandt VM-guld

Dansk cykelsport stemplede seriøst ind ved VM i cykling i Innsbruck mandag, da U23-rytterne kørte enkeltstart.

Ganske imponerende gik både guldmedalje og bronzen til danske ryttere, da 19-årige Mikkel Bjerg helt suverænt genvandt sit verdensmesterskab i disciplinen.

Mikkel Bjerg kom i mål med stor margin til nummer to, som var belgiske Brent van Moer, mens danske Mathias Norsgaard Jørgensen på imponerende vis sikrede sig bronzemedaljen.

- Jeg er så glad og lykkelig over, at det lykkedes. Jeg fik kørt et supergodt cykelløb. Det betyder latterligt meget. Min sæson har ikke været supergod, og det var vigtigt for mig at få denne titel igen. Nu er jeg tilbage, hvor det hele begyndte i fjor, siger Mikkel Bjerg ifølge TV2 Sport.

Han vandt allerede VM-guld i enkeltstart i fjor i Norge i U23-kategorien som blot 18-årig, og Mikkel Bjerg er anerkendt som et af verdens største talenter i disciplinen for U23-ryttere.

Det levede danskeren op til, da han hamrede afsted på ruten, der bød på 27,8 kilometer med start i Wattens og mål i Innsbruck.

Rytterne skulle over 262 højdemeter i alt, og de første 15 kilometer var den fladeste del af ruten.

Ved mellemtiden efter omkring 17 kilometer var Mikkel Bjerg helt suveræn, og han var 24 sekunder bedre end sin 21-årige landsmand Mathias Norsgaard Jørgensen, der indtil da havde imponeret med bedste mellemtid og næstbedste sluttid.

Da Mikkel Bjerg kom tonsende mod målstregen, var der overhovedet ingen tvivl om, hvem der skulle sikre sig verdensmesterskabet, og Bjerg kom i mål i tiden 32 minutter og 31,05 sekunder.

Det var hele 33 sekunder bedre end Brent van Moer og 38 sekunder hurtigere end Mathias Norsgaard Jørgensen på tredjepladsen.

Norsgaard Jørgensen kunne til gengæld være meget tilfreds med bronzemedaljen, da han skubbede italienske Edoardo Affini ned på fjerdepladsen og ud af podiet.

Der køres i de forskellige discipliner og aldersgrupper ugen igennem, mens linjeløbene for kvinder og herrer køres henholdsvis lørdag og søndag.