Unge danske VM-cykelryttere stormer frem

I denne uge afholdes der VM i cykling i Innsbruck, Østrig. Danmark ankommer som forsvarende mestre i U23-enkeltstart og har vundet U19-linjeløbet de seneste to år på herresiden.

Mikkel Bjerg vandt enkeltstarten for U23, mens Julius Johansen sidste år vandt linjeløbet for U19. Året før var det Jakob Egholm, der tog guldet.

Skal man tro de danske landstrænere, er der flere medaljer på vej.

Klubberne og landstrænerne har gennem de seneste 10-15 år arbejdet målrettet for, at Danmark igen kan producere et kuld af stærke unge ryttere.

Det smitter af på højeste niveau, hvor herrelandsholdet i år består af hele fire debutanter, der er 23 og 24 år. Ungdomslandsholdene stiller samtidig til start med forhåbninger om topplaceringer.

Asgreen og Quick-Step har vundet VM i holdcykling

U19-landstræner Michael Berling vurderer, at man er ved at høste frugten af et hårdt talentarbejde.

- Vi har været velsignet med nogle rigtig store årgange, og det er selvfølgelig qua det her store talentarbejde, der er blevet gjort rundt omkring i klubberne.

- Det er et løft, der er kommet i dansk cykelsport over de sidste 10-15 år. Man gør mere for at uddanne rytterne og klæde dem på til at blive cykelryttere, siger Michael Berling.

Talentarbejdet bunder ifølge Michael Berling i en bedre uddannelse af trænerne fra Danmarks Cykle Union, og især at de danske kontinentalholds professionalisme smitter af ude i amatørklubberne.

- De rejser rigtig meget, så rytterne kan blive matchet over en bred kam i udlandet. Tilgangen til det at være cykelrytter er meget mere professionaliseret.

Danske cykelkvinder hentede sølv og bronze i VM-holdløb

- Hele bredden har løftet sig to-tre niveauer over de sidste 5-10 år. Forhåbentlig kommer vi til at se rigtig mange flere unge mennesker ryge samme vej som Søren Kragh Andersen, Michael Valgren og Mads Pedersen, siger Michael Berling.

Ifølge herrelandsholdstræner Anders Lund, der også er træner for U23-landsholdet, er vejen til World Touren og professionelle kontrakter blevet kortere for de håbefulde talenter.

- Vi har set danskerne gå hurtigere ind og levere. Lægger de unge sig i slipstrømmen og følger tendensen i dansk cykelsport, er der kortere vej fra gode U23-resultater til også at kunne lave resultater på World Touren, siger Anders Lund.

Landstræneren står i spidsen for et U23-landshold, der har to stærke kaptajner med til den kuperede rute i Innsbruck: Jonas Vingegaard og Jonas Gregaard, der begge gør sig godt i bjergene.

Trods deres store talent er det svært at forudsige, om de kan nå op på niveau med Danmarks bedste bjergrytter, 33-årige Jakob Fuglsang.

- Det er altid svært at lave de der fremskrivninger af U23-resultater, og hvad de så kan blive til. Det er lidt svært at sige, hvordan folk reagerer på at komme på World Touren.

- Men det er to gode ryttere, og det håber jeg også, at vi får at se til VM, siger Anders Lund.

VM-enkeltstarten for U23 køres mandag, mens U19-rytterne skal ud på startrampen tirsdag. U19 kører linjeløbet torsdag. U23 kører fredag.

Linjeløbene for kvinderne og herrerne køres henholdsvis lørdag (kvinder) og søndag (mænd). Herrerne stiller op med Jakob Fuglsang som kaptajn på den bjergrige rute.