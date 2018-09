Ung dansker har haft en »vanvittig« måned - nu ​skal han være med til at sikre VM-triumf

Den 23-årige Kasper Asgreen har opnået mere i løbet af én måned, end mange cykelryttere gør i løbet af en hel karriere.



For under en uge siden færdiggjorde Quick Step-Floors-rytteren sin første Grand Tour efter tre ugers intens konkurrence i Vuelta a España, og nu er han klar til karrierens første VM.

»Det har været en vanvittig sæson og er gået langt over mine forventninger,« som han konstaterer til Jyllands-Posten.

I næste weekend skal han hjælpe Danmark og holdets stjerne Jakob Fuglsang under årets linjeløb, men først skal han hamre afsted for Quick-Step Floors under søndagens VM i holdtidskørsel.

»Jeg er rigtig stolt af, at de har valgt at tro på, at jeg er blandt holdets stærkeste ryttere i den disciplin. Det er ikke nemt at komme på det hold,« siger han.

Quick Step-Floors har tidligere vundet VM tre gange og stiller endnu engang op med stjerner som Bob Jungels og Niki Terpstra, vinderen af årets Flandern Rundt.

Fuglsang bliver kaptajn i jagten på dansk VM-succes

»Man kan virkelig mærke, at holdet går op i det her, og alt bliver forberedt meget minutiøst. Men jeg synes ikke, at jeg kan mærke et stort pres - i hvert fald ikke på en negativ måde,« siger Kasper Asgreen.

En af de andre danske ryttere, der skal hjælpe sit hold, er Mads Würtz Schmidt fra Katusha, der ligeledes er udtaget til Danmarks hold i linjeløb.

Hos Astana stiller danskerne Michael Valgren og Magnus Cort til start, mens Søren Kragh Andersen skal køre for sit hold, Team Sunweb.