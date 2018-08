Franskmand kørte solo og vandt 7. etape i Vueltaen

Alsidige Tony Gallopin viste stor styrke mod slutningen af 7. etape i årets Vuelta a España.

Her stak den 30-årige AG2R-rytter væk fra feltet få minutter før målstregen, og franskmanden kørte etapesejren hjem med et jagtende felt bag sig inde på opløbsstrækningen.

Her sørgede Peter Sagan på imponerende vis for at sidde med blandt alle klassementfavoritterne, og Sagan blev nummer to foran Alejandro Valverde (Movistar).

Rytterne skulle ud på 185,7 kilometer med start i Puerto Lumbreras og slut i Pozo Alcón, og der var tale om en kuperet etape med en del højdemeter undervejs samt en kategori 3-stigning.

Det gik meget op og ned, og i alt bød ruten på 2125 højdemeter.

Et udbrud på syv ryttere havde lige under tre minutter med godt 100 kilometer tilbage af etapen.

Her sad Alexis Gougeard, Michael Woods, Floris De Tier, Nicola Conci, Edward Ravasi, Alex Aranburu og Oscar Rodriguez.

Med 55 kilometer igen lød forspringet på to minutter, og forspringet var nede på omkring et enkelt minut med 38 kilometer til mål.

Der var godt med sidevinde, og Movistar sad og styrede jagten på udbruddet, som var tæt på at blive hentet, da der opstod et styrt i det store felt på en meget smal passage.

Udbruddet fik dermed lidt nyt liv med 16 kilometer igen inde på en stigning, hvor Michael Woods fra EF Education-holdet kom alene afsted.

Han havde 18 sekunder ned til feltet, hvor både Alejandro Valverde og Peter Sagan (Bora) lagde sig frem i feltet.

Projektet var umuligt for Woods, og efter en kort nedkørsel steg det igen, og Michal Kwiatkowski måtte i asfalten i et styrt.

Sky-rytteren måtte derefter selv tage føringer i en gruppe 38 sekunder bagude, og han endte med at tage et halvt minut på etapen.

Cofidis' Jesus Herrada kom afsted med få kilometer igen, mens der ikke kunne opnås enighed i gruppen efter, mens Kwiatkowski sled længere bagude.

Pludselig var det så Tony Gallopin, der fandt det rette tidspunkt til sit angreb, og han formåede at træde så hårdt, at han kunne holde de jagtende ryttere bag sig.

I den samlede stilling beholdt Rudy Molard (FDJ) den røde førertrøje, mens Kwiatkowski faldt tilbage til en sjetteplads.