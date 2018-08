Amerikaner vandt i Vueltaens første bjergafslutning

Ben King kunne tirsdag hæve armene i triumf, da han vandt 4. etape af det spanske etapeløb Vuelta a España.

Amerikaneren sad i udbrud hele dagen og spurtede sig til karrierens indtil videre største sejr på toppen af bjerget Sierra de la Alfaguara foran Nikita Stalnov (Astana) og Pierre Rolland (Education First).

Skys Michal Kwiatkowski beholder løbets røde førertrøje.

Etapen blev som så mange andre indledt med, at et udbrud kørte afsted fra kilometer 0. Først en gruppe på otte ryttere, indtil Ben Gastauer (AG2R) slog sig til.

Men hvor feltet typisk skruer op for tempoet undervejs og til sidst indhenter de forreste, lykkedes det tirsdag de ni lykkeriddere at holde feltet bag sig helt til mål.

Etapen var den første i årets Vuelta, der sluttede på toppen af et bjerg, og det var da også primært ryttere, der har smag for at køre opad, der var stukket afsted.

Der var nemlig også en kategori 1-stigning undervejs på ruten og dermed point at indsamle for de ryttere, der har ambitioner om at vinde bjergtrøjen.

Dem havde Luis Ángel Maté Mardones udset sig. Han kørte tirsdag i forvejen i bjergtrøjen og udbyggede også sin føring undervejs på etapen, da han kom først over bjerget Alto de la Cabra, der lå midtvejs på etapen.

Med 15 kilometer tilbage begyndte det for alvor at gå opad mod målstregen på bjerget Sierre de la Alfaguara. Det udnyttede Astanas Nikita Stalnov, Jelle Wallays fra Lotto-Soudal og Ben King til at køre væk fra de seks andre udbrydere.

Wallays kunne ikke følge med de to andre og fik senere selskab af Pierre Rolland, der længe lignede en mand, der ikke havde nok i benene til at indhente de to forreste.

Med 500 meter igen dukkede franskmanden dog op bag Stalnov og King. Men hverken Rolland eller Stalnov kunne gøre noget ved King, der efter et eksplosivt ryk vandt i overbevisende stil.