Søren Kragh tog tredjeplads på hollandsk enkeltstart

Flere tilskuere har fået øjnene op for den danske sejlsport ved VM i Aarhus.

Det er en ulempe for Thorbjørn Olesen, at fire af pladserne på Ryder Cup-holdet går gennem danske Thomas Bjørn, mener eksperter.

Øen er ubeboet af mennesker, men tiltrækker årligt mange turister, som bl.a. vil fange et glimt af det ynglende havørnepar.

På en ganske almindelig villavej i Tønder levede alle i fred og fordragelighed. Men meddelelsen om, at beboerne ville få en lokal muslimsk forening som nabo, gjorde det af med freden.

To personer måtte på hospitalet, men har ikke fået livstruende skader efter påkørslen.

Redningsarbejdere frygter, at "dusinvis" af mennesker er knust og omkommet under kollapset motorvejsbro.

Over 80 biler blev brændt af i Sverige. Oppositionen kræver flere penge til politi i ophedet svensk valgkamp.

Over 80 biler sat i brand i Sverige:

Søren Kragh Andersen har aldrig oplevet et vildere cykelløb end søndagens brostensetape i Tour de France.

Søren Kragh Andersen har fået mere tid til sig selv, efter at han mistede den hvide trøje i Touren.

Søren Kragh Andersen bliver Sunwebs spydspids i et stort hollandsk etapeløb, hvor han kører efter sejren.

Tirsdag besatte den 24-årige dansker tredjepladsen på en kort enkeltstart over 12,7 kilometer.

Romerrigets oldgamle vejnet har indflydelse på, at nogle områder i enkelte lande stadig er økonomisk velstillede, mens andre ikke er, konkluderer nyt dansk studie.

Forbrugerrådet Tænk advarer mod at afskaffe kontanter for tidligt. Mange har intet brugbart alternativ.

Skynd dig at hente det gamle smykkeskrin, vintergarderoben og kassen med julepynt, og placér sagerne sikkert inde i selve boligen.

Jyllands-Posten anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målrette annoncer. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere om vores brug her