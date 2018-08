EM-bronze overrasker dansk banerytter

Det kom som en overraskelse for banerytteren Casper Folsach, at han lørdag var i stand til at hente EM-bronze i disciplinen omnium ved European Championships i Glasgow.

Den 25-årige dansker havde kun sat næsen op efter at være blandt de ti bedste i feltet med 22 startende ryttere, men trods en fejl undervejs overgik han langt egne forventninger med tredjepladsen.

Det siger han til TV2 Sport.

- Det er fedt. Det havde jeg ikke forventet - og heller ikke håbet på. Jeg kørte løbet defensivt efter en top-10-placering. Men det gav mig muligheden til sidst, og det hele faldt ud til min fordel.

- Jeg sad og ærgrede mig rigtig meget undervejs, for jeg missede fem point på et afgørende tidspunkt i pointløbet, der gjorde, at jeg ret sikkert kunne være blevet nummer to, siger Folsach til tv-stationen.

Flere point havde sendt danskeren et skridt højere op på medaljeskamlen, da både Folsach ligesom sølvvinderen Elia Viviani fra Italien opnåede 113 point.

Bronzemedaljen var Folsachs første individuelle medalje på seniorniveau. Han var tidligere på året en del af det danske hold, der vandt VM-sølv i 4000 meter holdforfølgelsesløb. I 2016 var han med til at vinde OL-bronze.

