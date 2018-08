Overrasket enkeltstartsvinder: Det er en oprejsning

PostNord Danmark Rundt har ikke formet sig, som Mads Pedersen havde håbet, men den - endnu - regerende mester kan trods alt tage en triumf med sig, når løbet slutter søndag.

Trek-rytteren kørte nemlig hurtigere end samtlige rivaler på lørdagens enkeltstart i Nykøbing Falster. Også hurtigere end den i dansk målestok næsten usårlige Martin Toft Madsen.

Mads Pedersen vandt enkeltstarten i Danmark Rundt

- Det var lidt overraskende. Jeg har længe vidst, at jeg godt kunne køre de kortere enkeltstarter, men at køre fra en fyr som Toft, det er stærkt, siger Mads Pedersen.

Han vandt med et forspring på otte sekunder til Wout van Aert, mens Martin Toft Madsen kom i mål i en tid, der var yderligere tre sekunder langsommere.

For Mads Pedersen er sejren en opmuntring, efter at han satte alle sine muligheder over styr i den samlede stilling på torsdagens kongeetape til Vejle.

- Jeg fik det brugt til noget positivt. Det er en oprejsning efter en dårlig dag i Vejle, og det er superfedt, at jeg alligevel kommer herfra med en sejr, siger Mads Pedersen.

Han satte de bedste tider hele vejen igennem den 19,1 kilometer lange og flade enkeltstart. Og det var lige ved at gøre ham nervøs.

- Da jeg på første mellemtid fik at vide, at jeg var foran Martin Toft, tænkte jeg, at jeg havde lagt for hårdt ud, for det har jeg en tendens til.

Danmark Rundt-vinder abdicerer: Mine chancer er væk

- Da jeg så på anden mellemtid stadig var syv sekunder foran, vidste jeg, at jeg godt kunne holde hjem, siger Mads Pedersen.

I den samlede stilling er det fortsat Wout van Aert, der er i front. Bag ham følger to danskere, nemlig Rasmus Quaade og Lasse Norman Hansen. De er henholdsvis 32 og 36 sekunder efter.