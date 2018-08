Dansk tempotalent skifter stil: Skal være mere sindssyg

Cykelrytteren Mikkel Bjerg er anerkendt som et af verdens største talenter i enkeltstart og er blandt favoritterne på lørdagens 19 kilometer lange tidskørsel i PostNord Danmark Rundt

Men i fremtiden vil den forsvarende U23-verdensmester også være kendt for sine evner til at vinde "almindelige" cykelløb. Den slags løb, hvor man skal manøvrere i et tætpakket felt og bruge sine albuer i kampen mod rivalerne.

På sit amerikanske hold, Hagens Berman Axeon, er Bjerg så småt begyndt en transformation, der skal gøre ham til en dygtig klassikerrytter - uden at han helt glemmer sin gode enkeltstart.

- Jeg skal køre nogle flere finaler og lære at være mere sindssyg i hovedet, når vi skal ind at spurte. Det kræver lidt, for man skal lige vænne sig til det.

- Jeg har dog valgt at holde fast i at fokusere på enkeltstarten også, for ellers kan man godt komme ind i et rimelig resultatfattigt år. Det er hårdt at skifte ryttertype. Jeg tager det skridt for skridt og stille og roligt, siger Mikkel Bjerg.

19-årig Bjerg skiftede før denne sæson til det amerikanske hold fra danske Giant-Castelli og rykkede samtidig et skridt op som prokontinentalrytter.

For nylig har han taget endnu et skridt for at optimere sin cykelkarriere: Han er flyttet fra Danmark og residerer nu i Girona i Spanien, hvor en stribe andre ryttere også har slået sig ned.

- Jeg håber, at min træningsbase bliver en lille smule bedre. Der bor mange proffer i Girona og også en god flok danskere.

- I stedet for at være på træningslejr hele vinteren kan jeg nu være hjemme, for vejret er jo ikke så skidt dernede, siger Mikkel Bjerg.

Lørdag handler det dog om enkeltstarten i Danmarks mest prestigefyldte cykelløb. Et sæsonhøjdepunkt for tempokørere som Mikkel Bjerg.

Han ser - naturligvis - den tredobbelte danmarksmester Martin Toft Madsen som en af sine argeste rivaler.

- Det har været en dato, jeg har haft krydset af i kalenderen længe. Men det har været et hårdt cykelløb, hvor jeg har taget mine føringer. Nu må vi se, hvordan jeg er stillet i forhold til Martin Toft, der har kørt mere stille og roligt.

- Det her er jo ikke en enkeltstart, hvor man er fuldt restitueret. Det handler i stedet om, at dem, der har noget tilbage i benene, kører rigtigt stærkt. Forhåbentlig kan jeg gøre det, siger Mikkel Bjerg.