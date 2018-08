Sportsdirektør sendte cykeltalent i favnen på storhold

For nogle cykelhold ville det være en bet at miste en af de mest talentfulde ryttere, men hos det danske ColoQuick-mandskab er holdningen snarere den modsatte.

Her er der stor glæde over, at 21-årige Jonas Vingegaard forleden underskrev en to år lang aftale med det hollandske World Tour-hold LottoNL-Jumbo, hvor han tiltræder efter årsskiftet.

Faktisk er det ColoQuicks sportsdirektør, Christian Andersen, der har gjort hollænderne opmærksomme på det danske klatretalent.

Han har opbygget en tæt kontakt med storholdet - ikke mindst den mangeårige Rabobank-rytter Grischa Niermann, der har ansvaret for holdets unge talenter.

- Jeg sagde til dem: Ham skal I kigge på. Siden har de fulgt med i alt, hvad Jonas har lavet. De køber ikke katten i sækken. Vi har i øvrigt samme dialog om yderligere et par af vores ryttere, siger Christian Andersen.

Mens nogle hold primært fokuserer på at vinde cykelløb, ser det Skive-baserede ColoQuick-hold sig som en læreplads for unge talenter.

Dansk cykeltalent lander kontrakt med World Tour-hold

Derfor er det en succesoplevelse, når det lykkes at bringe rytterne videre til hold, der befinder sig højere i cykelsportens hierarki.

Som eksempelvis LottoNL-Jumbo, der senest brillerede i Tour de France med profiler som Primoz Roglic, Steven Kruijswijk og Dylan Groenewegen.

- Jeg kan ikke se et hold, der passer bedre til en ung rytter, der gerne vil fremad og udvikle sig.

- De har en proces, som de arbejder efter med de unge. Det er ikke så resultatorienteret, og det er præcis samme måde, som vi arbejder på. Det, vi gør på ColoQuick, det gør de bare i en helt anden skala, siger Christian Andersen.

Flere af Danmarks største cykeltalenter befinder sig på ColoQuick-holdet. Deriblandt juniorverdensmesteren Julius Johansen og OL-medaljevinderen Frederik Rodenberg Madsen.