Danmark Rundt-vinder abdicerer: Mine chancer er væk

Cykelløbet PostNord Danmark Rundt skal hylde en ny vinder, når løbet er slut på Frederiksberg på søndag.

Det erkender den forsvarende mester, Mads Pedersen, efter at stortalentet tabte mere end tre minutter på løbets kongeetape med mål i Vejle.

- Samlet er der i hvert fald ikke nogen chance nu. Jeg havde bare ikke benene. Der var ikke mere tilbage.

- Der er ikke rigtig nogen undskyldninger, sådan er det bare nogle gange. Jeg er også kun et menneske, siger Mads Pedersen.

Det 22-årige stortalent måtte opgive at følge med den forreste gruppe, da tempoet blev sat i vejret på den sidste omgang af rundstrækningen med den berygtede Kiddesvej-stigning.

Mads Pedersen vandt den tilsvarende etape sidste år, men kunne altså ikke gentage glansnummeret.

- Jeg kom for at vinde, og når chancerne nu er væk, så er jeg selvfølgelig skuffet, siger Trek-rytteren, der sammen med Christopher Juul-Jensen er kaptajn for det danske landshold i Danmark Rundt.

Opgaven for Pedersen er nu at agere hjælper for Juul-Jensen, der kom ind med det forreste felt 11 sekunder efter den belgiske etapevinder Wout van Aert.

- Nu handler det om at få Chris til at vinde samlet. Det er det vigtigste, siger Mads Pedersen.

Wout van Aert er i front i den samlede stilling efter de første to etaper. Han er seks sekunder foran Alexander Kamp.