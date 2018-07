Efter stærk Tour-debut: Nu kører Søren Kragh efter sejre

Han har slidt og slæbt i tre uger for at få holdkaptajn Tom Dumoulin på podiet, og han haft den hvide ungdomstrøje undervejs.

Nu kan Søren Kragh Andersen se tilbage på en Tour de France-debut, der oversteg alle forventninger.

- Det har været en bedre debut, end jeg havde tilladt mig selv at håbe på.

- Jeg kører selvfølgelig for at vinde, men jeg vidste godt, at det ville være svært at vinde etaper på dette niveau, og især på et hold med Tom, som kører for en samlet sejr, siger Søren Kragh Andersen.

At Sunweb har store forventninger til den 23-årige dansker, er der ingen omkring holdet, der lægger skjul på.

Sportsdirektør Luke Roberts kalder ham "en dræber på sadlen", og allerede om to uger får Kragh mulighed for at køre sin egen chance i et etapeløb på cykelsportens øverste hylde, World Touren.

Fra 13. august er han til start i Hollands største etapeløb, Binck Bank Tour, hvor der blandt andet er en enkeltstart, men til gengæld ingen alvorlige stigninger.

- Vi arbejder med, at jeg skal køre etapeløb af en uges varighed, og jeg prøver at give det et skud i Binck Bank Tour. Jeg kører efter at vinde løbet, det skal jeg være ærlig at indrømme.

- Men jeg er bare 23 år, så at sige at jeg skal vinde et etapeløb på World Touren, det er høje ambitioner. Men min enkeltstart her i Touren var god, og det er planen, holdet kører for mig, siger Søren Kragh Andersen.

Den alsidige fynbo har planer om at spille på flere heste, for hans primære fokusområde er fortsat de store klassikere, endagsløbene i foråret.

Her er løb som Tour de France med til at give de nødvendige kilometer i benene.

- Klassikerne er mere end seks timer lange, så du skal have kørt nogle Grand Tours, før du virkelig har hul igennem og har hår nok på brystet.

- Det kan man også se med Valgren, der for alvor slog igennem i år, siger Søren Kragh Andersen.