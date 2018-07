Geraint Thomas sikrer Tour-triumfen i Paris

Derfor har topryttere brug for astmamedicin:

Magnus Cort havde meldt ud, at han ville forsøge sig, men han kunne ikke følge med de hurtigste i spurten.

Alexander Kristoff kom søndag først over målstregen på 21. og sidste etape af cykelløbet Tour de France.

Sejren i Tour de France udvider Geraint Thomas' imponerende cv, der blandt andet tæller to gange OL-guld.

Søren Kragh Andersen fra Sunweb sluttede som nummer 45 samlet efter en Tour, hvor han både kørte i ungdomstrøjen og markerede sig ved at blive nummer fem på enkeltstarten på næstsidste etape.

Astana-kaptajn Jakob Fuglsang sluttede uden for top-10 og måtte stille sig tilfreds med en 12.-plads i den samlede stilling.

Peter Sagan (Bora) kom i mål i den grønne pointtrøje, og det er sjette gang i karrieren, at det skete for slovakken, der led gevaldigt de sidste dage i løbet efter sit styrt på 17. etape.

De stak afsted med godt 50 kilometer til mål og fik et forspring på omkring 45 sekunder undervejs, men sidste mand var i kort snor inde på sidste omgang, og Kristoff endte med at sole sig i sejrens sødme.

Straks derefter kørte seks mand i udbrud i håb om at udnytte mandefaldet blandt sprinterholdene.

Efter den traditionelle paradekørsel, åbnede den franske veteran Sylvain Chavanel ballet med et paradeudbrud ind på Champs-Élysées, hvor han kørte for 18. og sidste gang i Tour de France.

Trods ambitioner om at vinde både Giro d'Italia og Touren i samme sæson måtte Chris Froome dog stille sig tilfreds med en tredjeplads efter tre Grand Tour-sejre i træk inden Touren.

Sky kunne i den grand skåle i champagne efter etapen, da holdet kunne fejre den sjette Tour-sejr på syv år med tre forskellige ryttere. Samtidig fik Sky to ryttere på podiet i år.

Selve etapen blev på Champs-Élysées afgjort i den forventede massespurt, og her var norske Alexander Kristoff (UAE Emirates) hurtigst foran John Degenkolb (Trek) og Arnaud Démare (FDJ).

Kun styrt eller uheld kunne fravriste Thomas karrierens største triumf, efter at han kørte sig i førertrøjen med sejren på La Rosiére på 11. etape.

Efter at have krydset målstregen i Paris efter 21. etape kunne den 32-årige waliser iført den gule førertrøje lade sig krone som vinder af løbet.

Britiske Geraint Thomas (tv.) i den gule trøje skålede under 21. etape med landsmanden og holdkammeraten Christopher Froome. Foto: AP/Marco Bertorello

