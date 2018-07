Fuglsang overraskede bjerghjælper: Anede intet om angreb

Det kom bag på hjælperytteren Jesper Hansen, at Jakob Fuglsang på fredagens etape stak af fra favoritgruppen og forsøgte at køre op til en gruppe udbrydere.

Hansen sad ellers i samme gruppe som sin kaptajn, men var ikke indviet i Fuglsangs slagplan. Han kunne derfor ikke give en hånd med i forsøget, som endte med at mislykkes.

- Lige pludselig kørte han, og jeg nåede ikke rigtig at få snakket med ham. Jeg vidste ikke, at han havde tænkt sig at køre, så jeg nåede ikke med.

- Da han kørte, var jeg lidt presset, men jeg kunne måske have gjort lidt, og så kunne det jo være, at det kunne have lykkedes, siger Jesper Hansen.

Fuglsang nåede aldrig op til gruppen foran og kom i stedet til at sidde på mellemhånd i en rum tid.

Til slut blev han opslugt af favoritgruppen, men måtte slippe på den sidste opkørsel. Han var i mål mere end syv minutter efter vinderen, Primoz Roglic, og er nu samlet nummer 12.

- Jakob har lige manglet det sidste i klassementet, og vi havde selvfølgelig håbet på noget mere.

- Men sådan er det. De andre kører jo også stærkt. Vi går herfra med to etapesejre, og det kan vi være rimelig godt tilfreds med, siger Jesper Hansen.

Fuglsang selv var ikke til rådighed for en kommentar efter etapen.