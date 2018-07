Rasende Dumoulin: Roglic fik hjælp af motorcykel

En fejlplaceret motorcykel kan blive dyr for podiekandidaten Tom Dumoulin i Tour de France, efter at hollænderen på fredagens etape måtte se Primoz Roglic vinde og hente dyrebare sekunder.

Dumoulin er rasende over, at motorcyklen ikke kom af vejen på den sidste nedkørsel. Efter hans opfattelse fik den afgørende betydning for, at Roglic kunne køre alene til mål.

- Primoz var den stærkeste i dag, og jeg har al mulig respekt for hans sejr. Han fløj ned ad bakken. Men han sad i slipstrømmen fra en motorcykel.

- Jeg sprintede efter hans hjul, men jeg kunne ikke komme tættere på. Jeg blev bare sat på det eneste lige stykke på nedkørslen. Det er latterligt, siger Tom Dumoulin.

Roglic var i mål 19 sekunder før Dumoulin og de øvrige podiekandidater. Når man lægger bonussekunderne oveni, er der nu kun 19 sekunder mellem Dumoulin på andenpladsen og Roglic, som er rykket op som nummer tre.

Selv om Dumoulin er tosset over måden, Roglic formindskede forspringet på, har han ikke tænkt sig at indgive en klage til Tour de France-juryen.

- Det giver ingen mening alligevel. Men jeg er overhovedet ikke tilfreds med udfaldet af denne etape. Jeg er vildt skuffet, siger Tom Dumoulin.

Med Chris Froome på fjerdepladsen blot 13 sekunder efter Roglic er der lagt op til en spændende podiekamp på lørdagens enkeltstart.