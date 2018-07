Fakta: 19. etape i Tour de France

Fakta om 19. etape i Tour de France:

Fredag 27. juli.

Fra Lourdes til Laruns, 200,5 kilometer.

*Beskrivelse:

Årets sidste bjergetape er indrettet til angreb, for de som tør at satse alt for at avancere i klassementet eller gå efter etapeguldet med stil. Den er 200 kilometer lang og har både Tourmalet og Col d’Aubisque på menuen. Den bjergrige etape starter med to kategori-4-stigninger, før den første alvorlige af de fire afsluttende stigninger rammer rytterne med 134 kilometer til mål. Den sidste bjergtop ligger 20 kilometer fra mål og efterfølges af en lang nedkørsel, hvor det absolut sidste angreb kan sættes ind i klassementet og kampen om etapesejren.

*Vidste du at ...

19. etape rummer 4800 højdemeter.

*Hold øje med:

Chris Froome.

Steven Kruijswijk.

Nairo Quintana.