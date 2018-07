Froome styrtede efter etapen - blev fældet af en politimand

Onsdag var på mange måder ikke Chris Froomes dag.

Først blev den firedobbelte Tour-vinder sat på 17. etapes sidste stigning af blandt andre holdkammeraten fra Team Sky Geraint Thomas.

Samtidig tabte Froome tid til hollænderen Tom Dumoulin (Sunweb), der henviste ham til tredjepladsen i klassementet.

Så sluttede festen: Froome og Fuglsang ramte muren Chris Froome får svært ved at vinde sit femte Tour de France efter tidstab på bjerg, der også knuste Jakob Fuglsang.

Og for at gnide salt i såret, så blev Froome fældet af en politimand på vej væk fra målområdet efter løbet. Betjenten forvekslede den uheldige brite med en Tour-fan. Det resulterede i et styrt.

Det forklarer Team Sky ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Froomes kone, Michelle Cound, fortæller Reuters, at Froome blev forvekslet med en fan, fordi han kørte med en sort regnjakke på vej ned til busserne, der holdt længere nede ad bjerget.

Hun siger også, at Froome ikke kom til skade under styrtet.

Froome har erkendt nederlag og accepteret rolle som hjælperytter

Froome kom i mål 1 minut og 35 sekunder efter vinderen af 17. etape, Nairo Quintana, og 48 sekunder efter holdkammeraten Geraint Thomas i den gule førertrøje.

Efter løbet siger Froome, at han nu vil hjælpe Geraint Thomas med at bevare den gule førertrøje hele vejen til Paris.