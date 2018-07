Fakta: 17. etape i Tour de France

Fakta om 17. etape i Tour de France:

Onsdag 25. juli.

Fra Bagnères-de-Luchon til Saint-Lary-Soulan Col du Portet, 65 kilometer.

Beskrivelse:

17. etape er den anden af løbets to "bjergspurter" – meget korte etaper med fuld smæk på stigningerne fra start. Denne gang over kun 65 kilometer, men hvilke 65. Over halvdelen af vejen går det op ad kategoriserede stigninger. Det er samtidig den næstsidste bjergetape i løbet. Alle skal være på mærkerne fra start, og dette ligner en etape for klassementfolkene efter devisen: ”You snooze, you loose”.

Vidste du at ...

Etapen slutter i 2.215 meters højde. Dermed er målstregen nummer fire på listen over de højest beliggende i Tourens historie. Nummer ét på listen er Col du Galibier, som ligger i 2645 meters højde, og hvor Andy Schleck vandt i 2011.

Hold øje med:

Chris Froome.

Geraint Thomas.

Dan Martin.