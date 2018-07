Eksplosiv Tour-etape venter: Ingen steder at gemme sig

Er cykelsportens fremtid flere korte, intense og eksplosive løb? Det mener Tour de France-ledelsen, der med onsdagens 17. etape har lanceret en af de korteste etaper i løbets historie.

Blot 65 kilometer skal rytterne tilbagelægge onsdag eftermiddag. Til gengæld går det op og ned hele vejen, og der er nærmest ingen flade strækninger, hvor de lige kan få vejret.

En frygtelig sag for feltets tunge folk, der risikerer at komme i karambolage med tidsgrænsen. Men mens en stor del af feltet frygter etapen, er der andre, der glæder sig.

Eksempelvis Matt White, der er sportsdirektør på Mitchelton-Scott.

- Jeg synes, det er fremragende.

- Trenden går den vej. Det ser godt ud på tv, og der bliver kørt om kap fra start til mål. Det har helt sikkert en plads i en Grand Tour, siger Matt White.

Han ser den korte etape som et forsøg på at skabe liv i et tre ugers cykelløb, hvor en del af etaperne kan mangle noget action.

- Skal vi være ærlige, kan det nogle gange godt blive lidt kedeligt, når der er en lang flad etape. Det så vi især i den første uge af Tour de France.

- Der var ikke kamp om at komme i udbrud. Alle, der ville ud, fik lov. Det var alligevel selvmordsmissioner. Det eneste, man kunne få ud af det, var reklame for holdet, siger Matt White.

Rytterne skal op på tre bjergtoppe på onsdagens korte rute. De første to er i kategori 1, inden en 16 kilometers klatretur på Col du Portet uden for kategori afslutter den usædvanlige etape.

- Det bliver superspændende. Det går enten op eller ned hele vejen, og der er ingen steder, man kan gemme sig, siger Matt White.