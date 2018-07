Sky-hjælperytter smidt ud af Touren for at slå

Team Sky-italieneren Gianni Moscon er blevet smidt ud af Tour de France for at slå en anden rytter i Tour-feltet.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Moscon har været en vigtig hjælperytter for klassementrytterne Geraint Thomas og Chris Froome, der ligger henholdsvis nummer et og to før 16. etape, som køres tirsdag efter hviledagen.

Han var også med til at køre Sky-holdet ind i næstbedste tid på holdtidskørslen på 3. etape. Den disciplin vandt han sammen med holdet i Critérium du Dauphiné i juni.

Hans personlige resultatliste inkluderer en samlet sejr i løbet Arctic Race of Norway, en tredjeplads i Lombardiet Rundt og en andenplads på 13. etape af sidste års Vuelta a España.

24-årige Moscon var med i Tour de France for første gang i karrieren, før han blev smidt ud.

Efter søndagens etape, der blev vundet af Astana-danskeren Magnus Cort, var der også dårlige nyheder for cykelholdet Dimension Data.

Et styrt på etapen kostede Serge Pauwels en brækket albue, og han stiller ikke til start på tirsdagens etape.