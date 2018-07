Magnus Cort jubler over Tour-etapesejr: »Jeg kunne ikke sove i nat, fordi jeg godt vidste, at den lå godt til mig«

Cykelrytteren Magnus Cort er kendt for at have gode sprinterben, og det beviste han da også i afslutningen af søndagens Tour de France-etape.

Bornholmeren var hurtigst på stregen og sørgede dermed for den første danske etapesejr i ni år i verdens mest prestigefyldte cykelløb.

Magnus Cort tog den første danske Tour-sejr siden 2009

- Det var fantastisk. De sidste 15 kilometer havde vi rigtigt godt styr på det. Jeg kunne ikke se, hvem der skulle køre fra os.

- Vi sad tre mand i gruppen til sidst, og jeg kunne tillade mig at lade være med at tage føringer og vente på dem bagved, for jeg kunne slå dem alle i spurten.

- Jeg skulle bare være sikker på, at de ikke kørte fra mig. Jeg følte mig sikker på at vinde, og derfor tog jeg også spurten fra front, siger danskeren til TV2.

Det var dog først på det sidste stykke af etapen, at troen på sejr for alvor var til stede hos danskeren.

- Jeg kunne ikke sove i nat, fordi jeg godt vidste, at den lå godt til mig. Så i morges var jeg lidt bange for, at jeg havde sovet for lidt.

- Der blev også brugt mange kræfter på at ramme det rigtige udbrud i begyndelsen af løbet, men det havde de andre også, siger han.

Det var Astanas anden etapesejr i træk, efter at Omar Fraile vandt dagen forinden.