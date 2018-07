Hollandsk hold truer Tour-hierarkiet med to spydspidser

Meget er blevet sagt og skrevet om Sky og Movistars taktik med at spille på flere heste i Tour de France-klassementet.

Men også LottoNL-Jumbo har flere muligheder for en topplacering i det samlede regnskab, når afgørelsens time kommer.

Efter Steven Kruijswijks behjertede angreb på Alpe d'Huez i torsdags var det lørdag holdets anden spydspids, Primoz Roglic', tur til at udfordre Sky-dominansen.

Sloveneren stak af op ad stigningen i Mende og snuppede otte sekunder på Geraint Thomas, Chris Froome og Sunwebs Tom Dumoulin.

- Det er kun en fordel at have flere stærke ryttere i front. Se bare på Sky, der er nummer et og to i klassementet. Der er brug for et virkelig, virkelig stærkt hold, hvis man skal gøre noget i dette løb, siger Primoz Roglic.

Den tidligere skihopper er på fjerdepladsen i den samlede stilling, mens holdkammeraten Kruijswijk er nummer syv, men det er endnu uklart, hvem der egentlig er kaptajnen på holdet.

- Vi forsøger at kæmpe for det dag for dag. Vi skal bare være fokuserede og fortsætte, lyder det kryptisk fra Roglic.

En stor gruppe ryttere var kommet i mål længe før favoritgruppen, så det stærke fremstød rakte kun til en 29.-plads på etapen.

Roglic vil heller ikke drage for mange konklusioner efter at have sat Skys førerduo til vægs.

- Sky tog den nok lidt med ro og kørte taktisk. For alle var det en hård kamp at komme op ad stigningen. Jeg følte bare, at jeg kunne køre lidt hurtigere, og så gjorde jeg det, konstaterer Roglic.

LottoNL-Jumbo er i al stilfærdighed i gang med et glimrende Tour de France. I sidste uge sørgede den nu udgåede sprinter Dylan Groenewegen for to etapesejre til holdet.