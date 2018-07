Cort havde håbet på mere i sjælden spurtchance

Cykelrytteren Magnus Cort kan notere en syvendeplads som resultat af sit første forsøg på at blande sig i spurten på en Tour de France-etape.

Astana-danskeren er egentlig med i Touren som hjælperytter, men på den helt og aldeles harmløse 13. etape fik Cort lov til at spurte med om sejren.

Men han er ikke specielt tilfreds med udbyttet.

- Det var godt at få lov til at give det et skud. Men jeg havde håbet at få lidt mere ud af det end en syvendeplads.

- Jeg sad ikke helt rigtigt rundt i den sidste rundkørsel. Det har også noget at gøre med held, og hvordan man lige rammer den, siger Magnus Cort.

Feltet af topsprintere er temmelig decimeret, efter at en række hurtige folk udgik i bjergene.

Men det betyder ikke, at der er færre om buddet, for mange nye ansigter forsøger at udnytte situationen.

- Mange af holdene har en anden mand, de kan bruge i spurten i stedet for, siger Cort, der også peger på, at Astana ikke har udtaget sit Tour-hold for at være stærk i spurterne.

- Vi har jo ikke et hold fyldt med leadoutryttere. Det havde nok været nemmere, hvis hele holdet var bygget op omkring mig. Nu skal jeg selv finde min vej, selv om Tanel Kangert var der for mig til sidst, siger Magnus Cort.

Sportsdirektør Lars Michaelsen fortæller da også, at det ikke fra start var skåret i granit, at Cort skulle blande sig i spurten.

- Vi gik ikke som sådan efter etapen. Men der var et ret hårdt jerngreb fra sprinterholdene fra starten, og vi gav Magnus lov til at forsøge sig, hvis han ville.

- Men han er jo ikke som sådan sprinter. Han skal have et hårdere terræn eller en hårdere spurt. Han blev nummer syv, og der skal noget til, før han slutter i top-3, siger Lars Michaelsen.

Peter Sagan vandt etapen i en tæt finish, hvor Alexander Kristoff og Arnaud Demare var nærmeste rivaler.