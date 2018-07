Lyset slukkede for Fuglsang til allersidst

Jakob Fuglsang var en dybt skuffet mand efter onsdagens skrappe Tour de France-etape i Alperne.

Danskeren satte knap fire minutter til i forhold til dagens vinder og gled fra en samlet placering som nummer 4 ned på 12.-pladsen.

Det var sandsynligvis en af årsagerne til, at han ikke havde lyst til at sige ret meget til journalisterne efter at have krydset målstregen.

Astana-rytteren cyklede forbi de ventende reportere og røg direkte ind på hotellet, hvor holdet skal bo i nat.

Fuglsang siger dog i et citat, som TV2 viderebringer, at der var udsolgt, da etapen skulle afgøres.

- Jeg havde det godt under hele etapen. Jeg var i stand til at følge med, og mine ben føltes gode.

- Men med ti kilometer til mål, gik lyset ud, og jeg kunne ikke følge gruppen, som begyndte at angribe.

- Fra det øjeblik indledte jeg en overlevelseskamp og forsøgte at komme i mål hurtigst muligt, siger han.

Fuglsang fik hjælp af sin estiske holdkammerat, Tanel Kangert, og danske Michael Valgren på det sidste stykke inden målet i La Rosiére.