Kittel og Cavendish kom i mål uden for tidsgrænsen

Tour de France 2018 har været et sløjt kapitel for sprinterne Mark Cavendish (Dimension Data) og Marcel Kittel (Katusha), og onsdag blev der sat et endnu sløjere punktum.

Hverken Kittel eller Cavendish nåede i mål inden for tidsgrænsen, der officielt blev sat til 31 minutter og 27 sekunder, efter at Sky-rytteren Geraint Thomas var stormet i mål som vinder af etapen.

Ifølge reglerne betyder det, at de to sprintere er ude af årets Tour de France.

Det samme gælder Cavendishs holdkammerat Mark Renshaw.

Kittel var en af etapeløbets profiler i 2017, da han vandt fem etaper med Quick-Step som arbejdsgiver.

Men efter skiftet til Katusha har Kittel langtfra haft den samme succes, og i 2018-udgaven var en tredjeplads på 1. etape bedste placering.

Heller ikke 33-årige Cavendish har trods sine i alt 30 etapesejre i Touren i bagagen været i nærheden af at vinde i år.

En ottendeplads på 8. etape blev den britiske sprinters bedste placering.