Holdkammerat efter Fuglsang-nedtur: Han er bedre end det

For Astana-holdet er det lidt af en streg i regningen, at kaptajn Jakob Fuglsang ikke formåede at holde snor i favoritgruppen og tabte knap fire minutter på den hæsblæsende 11. etape i Tour de France.

Holdkammeraten Magnus Cort, der sad sammen med Fuglsang på etapens første halvdel, mener, at Fuglsang må have haft en dårlig dag, og at der er mere i ham.

- Jeg så ikke svaghedstegn hos ham. Han har set godt kørende ud, og jeg tror, at han er bedre end det, siger Magnus Cort.

Astana havde ellers brygget en slagplan sammen og sendte tidligt Michael Valgren afsted i udbrud, så han eventuelt kunne støtte sin kaptajn sidst på etapen.

De øvrige ryttere skulle på skift hjælpe Fuglsang på den blot 108,5 kilometer lange og meget intense etape med to bjerge uden for kategori og en afslutning på toppen af kategori-1-stigningen til La Rosière.

- Det gik som planlagt fra begyndelsen med Valgren fremme.

- Jeg havde selv fået besked på at sidde med så længe som muligt, siger Magnus Cort, der fra sin position bagest i feltet opfangede i sin øresnegl, at det begyndte at knibe for Fuglsang.

- Det er ærgerligt. Jeg kunne høre, at de lå og skulle køre for ham og kæmpede med det.

- Mulighederne for at køre ham på podiet er selvfølgelig ikke blevet bedre nu, siger Magnus Cort.