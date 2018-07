Fransk udbryder vandt første bjergetape - Fuglsang rykkede frem i klassementet

Derfor har topryttere brug for astmamedicin:

Dermed sikrede han sig den prikkede bjergtrøje og etapesejren, som i øvrigt var holdets tredje i Touren i år og nummer 50 i sæsonen indtil videre for det stærke Quick-Step-mandskab.

Det holdt altså hjem i en finale, hvor Julian Alaphilippe med modig nedkørsel åbnede et anseligt hul til de øvrige udbrydere og kom først over både Col de Romme og Col de Colombiére.

Gruppen havde ved foden af Col de Romme - dagens næstsidste stigning - et forspring på seks minutter med blot 37 kilometer tilbage af etapen.

Imens lå Chris Froome, Jakob Fuglsang og de øvrige bejlere til den gule trøje og vogtede på hinanden uden at bekymre sig om udbrydergruppen, hvor også Alaphilippe og Greg Van Avermaet sad.

Men langt hovedparten af udbryderne holdt stand over dagens første tre bjergtoppe, herunder den skrappe stigning op mod Plateau de Glieres, der er uden for kategori.

Derfor kunne det tidligt på etapen lykkes for en stor gruppe på 21 ryttere at rive sig løs fra resten af feltet.

De fleste var tilsyneladende så usikre på, hvordan benene ville reagere på hviledagen mandag og overgangen fra det flade land til højderne, at de ikke ville risikere noget i jagten på sekunder og etapesejren.

Men bortset fra det var der ikke meget drama på den første af tre alpeetaper, hvor favoritterne fedtspillede og ikke for alvor kørte sig ud.

Søren Kragh Andersen (Sunweb) kom i mål lidt over et kvarter efter Alaphilippe, og danskeren måtte efter etapen aflevere ungdomstrøjen til Pierre Roger Latour (AG2R).

Tirsdagens korte, men skrappe 10. etape fra Annecy til Grand Bornand indeholdt blandt andet en fornem solopræstation af franske Julian Alaphilippe (Quick-Step), der vandt etapen takket være et tidligt udbrud, han selv var med til at sætte i gang.

