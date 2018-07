Liveblog: Udbrydere på sidste bjerg - en mand alene i front

Sportsligt blev VM et nederlag for verdensfodbolden og en næsten hånlig dominans af Europa.

Søren Pedersen har en del odds imod sig som ny sportsdirektør i en klub, som det seneste år var tæt på at vælte. Men han føler sig klædt på til tjansen.

Efter et grimt år:

Stædigt slid har været nøgleingrediensen for Jakob Fuglsangs hjælperytter Jesper Hansen.

Vi tog til klubben i Nørreskoven i Vejle for at snuse lidt til fortiden, nutiden og fremtiden.

En forladt californisk mineby med hotel, salon og kirke er blevet solgt for 1,4 mio. dollars. Finans

Japan, Sydamerika og Canada. Repræsentanter fra andre lande kommer rejsende langvejs fra for at studere de danske havnebade. Flere steder i landet omdanner man industrihavne til rekreative formål.

I sidste uge måtte livreddere tre gange redde badende børn fra livsfare i vand til sikkerhed på land. Nu opfordrer Trygfondens Kystlivredning forældre til at holde opsyn med børnene, når de bader.

Klassementkampen begynder først for alvor i bjergene, siger Jakob Fuglsang efter en stressende første uge.

Geraint Thomas er knapt et minut foran Chris Froome, men Sky-duoen ser det som en fordel med to ledere.

Lotto Soudals Jens Keukelerie mener, at Michael Valgren havde en andel i hans exit fra Tour de France.

Cecilie Uttrup Ludwig var ude på en længere solotur, men måtte nøjes med fjerdepladsen i La Course.

Gæsterne blev tirsdag formiddag bedt om at forlade storcentret og butikkerne lukkede.

Et 14.400 år gammelt brød er fundet i Jordan som en del af en større udgravning.

London er et af danskernes mest foretrukne rejsemål. Overalt i byen vrimler det med grønne oaser. Nogle er velkendte, andre er små ’hemmelige’ perler. Her får du en guide til de bedste.

