Udgået Tour-rytter hænger dansk profil ud: Han forårsagede fatalt styrt

Det var et dramatisk styrt, der kostede stjernen Richie Porte (BMC) drømmen om en plads på Tour-podiet og flere andre ryttere deres deltagelse i Tour de France på årets 9. etape af det franske cykelløb.

Og det var en episode, der sendte danske Michael Valgren fra Astana ud på etapen med en itureven, tilsmudset trikot.

Netop Valgren havde en stor andel i, at det endte så galt, mener én af de implicerede ryttere.

Podiekandidat og to andre ryttere er udgået af Tour de France efter styrt

Lotto-Soudals Jens Keikeleire måtte udgå som følge af styrtet efter under ti kilometer af årets 9. etape, og nu forklarer han, hvad der ifølge ham gik galt.

»Alle talte om nervøsitet og brosten, men styrtet, som Richie Porte og jeg blev revet ned i, havde intet at gøre med det. Michael Valgren havde problemer med sin kæde, og det forårsagede styrtet«, siger Lotto Soudal-rytteren i en pressemeddelelse.

Michael Valgren har afvist at kommentere udtalelsen over for TV 2 Sport og siger, at han »ved ikke, hvad der 100 % skete«.

Richie Porte havde tårerne trillende ned ad kinderne, da han måtte indse, at han for andet år i træk måtte opgive ambitionerne om at kæmpe med om den gule førertrøje og udgå af det prestigefyldte etapeløb efter et styrt den 9. etape af det prestigefyldte løb.

Senere viste det sig, at han havde brækket kravebenet.

Også Jose Joaquin Rojas (Movistar) udgik efter styrtet.