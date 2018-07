Richie Porte har brækket kravebenet: Jeg er knust

Det var et deja-vu af værste skuffe, der ramte australske Richie Porte (BMC) på søndagens Tour de France-etape, hvor han styrtede og måtte udgå af løbet.

Akkurat som i 2017 blev 9. etape i verdens største cykelløb også i 2018 den sidste for Richie Porte, der på forhånd var regnet som en af de absolutte favoritter i kampen om den samlede Tour de France-sejr.

For et år siden var det et styrt på en nedkørsel, der resulterede i et brækket bækken og Tour-exit. Denne gang var det et styrt på flad vej.

BMC bekræfter på holdets hjemmeside, at det er et brud på højre kraveben, der sender Porte ud af Tour de France, og hovedpersonen selv er knust.

- Selvfølgelig er jeg knust. For andet år i træk slutter mit Tour de France på denne måde, siger Richie Porte.

Så snart, han ramte jorden, mærkede han smerten i højre skulder.

- Stor tak til mine holdkammerater for deres fantastiske arbejde de seneste ni dage.

- Vi havde en fantastisk første uge, og jeg er så skuffet over, at jeg ikke skal fortsætte til Paris. Jeg håber, at jeg kommer mig så hurtigt som muligt og snart kan vende tilbage, siger Porte.

Holdets læge forklarer på hjemmesiden, at skaden synes meget almindelig for cykelryttere, og han mener, Porte skal hvile sig en uges tid, inden han så småt kan forsøge sig på kondicyklen.

- Vi forventer, at han kan træne på sin cykel igen om tre-fire uger og muligvis køre løb igen om seks-otte uger, siger Max Testa til holdets hjemmeside.

Richie Porte skal komme sig en anelse hurtigere end det, hvis han skal nå at blive klar til at køre årets tredje og sidste store etapeløb, Vuelta a Espana, der begynder 25. august.

VM-løbet, der i år ligger godt til Porte, køres først sidst i september i Østrig, så det burde australieren kunne blive klar til.