Fuglsang efter hektisk brostensetape: Havde håbet på mere

En placering blandt de øvrige klassementfavoritter er ikke nok til at tilfredsstille cykelrytteren Jakob Fuglsang efter søndagens brostensetape i Tour de France.

Den danske Astana-kaptajn havde udset sig etapen som et sted, hvor han kunne snuppe tid fra mange af rivalerne i klassementkampen, men det lykkedes ikke at få slået et hul.

- Det var ikke helt det, jeg havde håbet på. Jeg havde håbet at kunne tage tid på for eksempel Nairo Quintana. Men Movistar kørte supergodt som hold. Det gjorde, at Quintana og Alejandro Valverde ikke satte tid til, siger Jakob Fuglsang.

Etapen blev vundet af John Degenkolb (Trek), der var hurtigst, da en trio slap fri i løbets slutfase.

Bagved lå yderligere fire ryttere, inden Fuglsang og resten af favoritfeltet efter en hektisk dag kom i mål 27 sekunder efter de hurtigste.

- Det var en fed etape at køre, og jeg synes, jeg forsøgte at tage teten og køre cykelløb. Men det hele blev låst af, at mange hold sad og tænkte på klassement.

- Der var ikke den samme vilje til at komme ud over stepperne, som der normalt er i Paris-Roubaix, siger Jakob Fuglsang.

Han er heller ikke helt tilfreds med Astanas holdpræstation, som også led under, at Michael Valgren tidligt røg med i et styrt, som kostede Richie Porte den videre deltagelse i løbet.

- Vi sad ikke godt nok sammen, men det var også svært at sidde sammen her. Der var positionskamp på samtlige 156 kilometer og i øvrigt også i den neutrale zone inden starten, siger Fuglsang.

Efter søndagens etape er han avanceret til syvendepladsen i den samlede stilling.