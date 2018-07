Podiekandidat og to andre ryttere er udgået af Tour de France efter styrt på frygtet etape

Den australske cykelstjerne Richie Porte (BMC) er udgået af Tour de France.

Det bekræfter Radio Tour på Twitter.

Porte styrtede efter under ti kilometer af søndagens 9. etape i Tour de France. Med tårerne trillende ned ad kinderne måtte han indse, at han for andet år i træk må udgå af det prestigefyldte etapeløb efter et styrt.

»Vi er knuste over at meddele, at Richie Porte er styrtet og udgået af 9. etape. Vi vil give yderligere informationer, når vi kan,« skriver BMC på Twitter.

Richie Porte er nu på vej på hospitalet, oplyser BMC.

Også Jose Joaquin Rojas (Movistar) og Jens Keukeleire (Lotto-Soudal) er styrtet og udgået efter søndagens etape, der har været frygtet af flere ryttere på grund af de i alt 21,7 kilometer på brosten.

Før dagens etape forlod den tyske enkeltstartsspecialist Tony Martin (Katusha) på grund af et brud på rygsøjlen.

En sommerdag i helvede: Fuglsang planlægger offensiv på pavéerne 15 gange skal Tour-feltet søndag hen over brosten, og det er garanti for drama og styrt.

I 2017 brækkende Richie Porte sit bækken og kraveben i et voldsomt styrt, ligeldes på 9. etape, på nedkørslen fra Mont de Chat.

Christophe Ena

Australieren var på forhånd en af kandidaterne til at ende i toptre og dermed på podiet af årets udgave af løbet.

