Dylan Groenewegen vandt 8. etape i Touren

Dylan Groenewegen (LottoNL-Jumbo) vandt 8. etape af Tour de France efter en massespurt.

Groenewegen vandt foran André Greipel (Lotto-Soudal), Fernando Gaviria (Quick-Step) og Peter Sagen (Bora).

Det er hollænderens anden sejr i dette års udgave af Touren, efter at han også vandt 7. etape fredag i en massespurt.

Søren Kragh Andersen (Team Sunweb) blev bedste dansker på en 26.-plads og kom i mål i samme tid som vinderen.

Han beholder den hvide ungdomstrøje.

Også Jakob Fuglsang (Astana) kom i mål med vinderen som nummer 55.

Han avancerer en plads i det samlede klassement til niendepladsen på grund af et tidstab til Julian Alaphilippe (Quick-Step).

8. etape på over 181 kilometer fra Dreux til Amiens Métropole trak fra start op til at blive en lang forestilling med fokus på en massespurt til sidst.

Feltet kørte i ren skovtursstil, og da tre mand kørte afsted efter 23 kilometer holdt udbruddet sig ikke intakt særligt længe.

Laurens ten Dam (Sunweb), som var kørt væk med Fabien Grellier (Direct Energie) og Marco Minnaard (Wanty), lod sig nemlig falde tilbage til feltet, efter en sportsdirektørs formanende ord faldt til bunds.

Det ville være dumt for en vigtig Sunweb-hjælper at brænde kræfter af på et udbrud uden de store fremtidsudsigter, og det tog hollænderen så konsekvensen af.

Derfor måtte de to franskmænd fortsætte deres Bastilledags-togt alene, hvilket bestemt ikke gjorde udsigterne for dem bedre.

Deres forspring toppede med 6 minutter og 21 sekunder og 146 kilometer til mål.

Forinden skabelsen af dagens delvist uvillige udbrud var den mest ophidsende begivenhed et styrt i feltet allerede inden starten på etapen.

På trilleturen frem mod den officielle start lykkedes det blandt andre Nils Politt (Katjusja) at vælte.

Med 17 kilometer til mål var der endnu et styrt i feltet. Det gik blandt andre ud over flere Astana-ryttere inklusiv Jakob Fuglsang, der dog ikke selv var i asfalten, men blev fanget bag ved styrtet.

Alle ryttere kom dog på cyklerne igen og fik hurtigt kørt sig tilbage til feltet.

Tour-lægen kører lægeambulance i Paris resten af året: »Man må aldrig røre cyklen. Aldrig« For rører man ved cyklen, vælter rytteren. Mød cheflægen ved Tour de France, der altid er klar til at behandle de mest alvorlige kvæstelser.

Styrtet gik også ud over torsdagens etapevinder Dan Martin, der dog kom op på cyklen igen med blodet løbende ned ad armen, men han tabte 1 minut og 15 sekunder i det samlede klassement.

Også Toms Skujins i den prikkede bjergtrøje var en tur i asfalten.

Udbryderne blev hentet med syv kilometer igen, og så var der igen lagt op til et ny duel mellem feltets bedste sprintere.

Og igen var det Groenewegen, der var hurtigst for anden dag i træk.