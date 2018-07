Danskerhold vælter sig i uheld: Vi må acceptere det

Umiddelbart inden Tour de France-starten måtte klassementhåbet Wilco Kelderman trække sig med en skade.

Inden 5. etape udgik et andet af Sunwebs største navne, Michael Matthews, med sygdom.

Torsdag var det så Tom Dumoulins tur til at være uheldig med en defekt på det værst tænkelige tidspunkt på etapen til Mûr-de-Bretagne.

For lige at gnide salt i såret fik han efterfølgende en tidsstraf på 20 sekunder for at have kørt for længe i læ bag en følgebil.

Det har ikke rigtig været Sunwebs Tour de France indtil nu. Men sportsdirektør Luke Roberts og hans ryttere nægter at lade sig gå på af de mange uheld.

- Faktisk er det ikke så slemt. Vi kan klare os uden Wilco og Michael. Vi mistede også Wilco Kelderman tidligt i sidste års Giro d'Italia, som Tom Dumoulin vandt. Vi ved, at det ikke er enden på vores Tour, siger Roberts.

Han ærgrer sig mest over torsdagens tidstab til Dumoulin, fordi han mener, at rytterne ikke sad tæt nok sammen, da uheldet var ude.

- Det var ikke vores dag. Rytterne var ret skuffede efter etapen, men de var hurtige til at vende det rundt og se på, hvad de kan lære af det, og hvordan de kan forbedre sig.

- Der var mange punkter, hvor vi kunne have begrænset tidstabet mere. Men okay, når du får defekt på sådan en etape med seks kilometer til mål, kan du ikke undgå et vis tidstab, siger Luke Roberts.

Han har i øvrigt ikke noget at indvende mod den tidsstraf, der efterfølgende blev langet ud til Dumoulin.

- Vi må acceptere det. Når der er biler i et cykelløb, vil rytterne altid følge efter dem. I dette tilfælde var det måske lidt for meget. Jeg håber bare, at juryen er konsekvent i den slags tilfælde, siger Roberts.

Holdets danske rytter, Søren Kragh Andersen, mener heller ikke, at der er den store grund til at beklage sig over modgang.

- Når du remser alle ting op, lyder det voldsomt. Sådan tænker vi ikke. Indtil i går (torsdag, red.) har vi kørt helt efter planen, siger Søren Kragh Andersen.