Tom Dumoulin har fået tidsstraf efter drama i Touren

Tom Dumoulin har store ambitioner i dette års udgave af Tour de France, men kaptajnen hos Sunweb-holdet havde en frygtelig torsdag.

På 6. etape måtte han mod slutningen skifte hjul, og det kostede.

Tom Dumoulin måtte have hjælp af sine holdkammerater, og på Mûr-de-Bretagne-stigningen var det danske Søren Kragh Andersen, der ventede på sin kaptajn.

Dumoulin tabte 53 sekunder på etapen, som blev vundet af irske Dan Martin fra UAE Emirates-holdet.

Efter etapen var der dog yderligere salt i såret til Tom Dumoulin, der blev tilkendt en straf på yderligere 20 sekunder for at have kørt for tæt på sin holdbil i jagten på at komme tilbage blandt favoritfeltet til sidst på etapen.

- Det var ren uheld, og derfra handlede det kun om at begrænse tidstabet, siger Tom Dumoulin om sit tekniske problem ifølge AFP.

Han er nede som nummer 19 i det samlede klassement, og han er 1 minut og 23 sekunder efter Greg Van Avermaet i den gule førertrøje.

Som nummer 21 i det samlede klassement ligger Dan Martin efter torsdagens sejr. Han er blot fire sekunder efter Dumoulin, mens der er 25 sekunder op til Chris Froome på 14.-pladsen.

Tourens første bjerg sladrer altid - Fuglsang var en tur i brændenælderne

Den irske rytter kørte fra de andre i det stejle terræn med et tidligt angreb til sidst, og han henviste Pierre Latour (AG2R) og Alejandro Valverde (Movistar) til henholdsvis anden- og tredjepladsen.

- Det var et tidligt angreb, men det var min eneste chance for at vinde etapen. Den ville jeg aldrig have vundet i en spurt.

- Når muligheden byder sig, så er det bare med at komme afsted. Tænker man for meget, er muligheden væk, siger Dan Martin.

Martin dedikerede sin sejr til holdkammeraterne efter sit skifte fra Quick-Step.

- Jeg kom til dette hold for at være leder, og grunden til, at jeg ikke har gjort det så godt i foråret, er nok det pres, der følger med at være leder på holdet, siger Martin.