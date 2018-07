Liveblog: I dag rammer Tour-feltet "Bretagnes svar på Alpe d'Huez"

Derfor har topryttere brug for astmamedicin:

Forskere fra Statens Serum Institut har fundet et middel, der har vist sig at kunne beskytte mennesker mod tuberkulose.

Forskere i batterier i Norge siger, at de har fundet x-faktor til et helt enorm potentiale.

Forretningsmanden Bill Browder har onsdag politianmeldt Danske Bank for bl.a. grov uagtsomhed i hvidvaskskandale. Han opfordrer bagmandspolitiet til at undersøge bankens ledelse i sagen. Finans

»Er Trump glad, så er vi for så vidt også glade,« siger den danske statsminister efter mødet.

På 6. etape venter den første alvorlige test for rytterne.

Mark Cavendish rådede i 2015 Brian Holm til at hyre Fernando Gaviria, der lige havde slået ham to gange.

Sunweb regner med, at Søren Kragh Andersen sidder fremme og derved forsvarer sin trøje på de kommende etaper.

6. etape byder på en dramatisk finale med garanti for spænding.

