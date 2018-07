Tourens første bjerg sladrer altid - Fuglsang var en tur i brændenælderne

MUR-DE-BRETAGNE - De største Tour de France-fanatikere kan bruge lang tid på at nærstudere resultatlisterne fra etaperne i Tour de France. Selv de mindste tidstab kan afsløre spændende tendenser, der kan analyseres og forvandles til historier. Især når rytterne begynder at nærme sig bjergene.



Torsdag ramte Tour de France-feltet en ond stigning for første gang, og derfor var det ekstra interessant at finde læsebrillerne frem og kigge på papiret med den blå kant, Classement de l’etape 6, da det et par timer efter finalen blev runddelt i pressecenteret.

Rytterne skulle to gange hen over stigningen Mur-de-Bretagne. Den var ikke lang, når man sammenligner med de bjerge, der venter rytterne i Alperne og Pyrenæerne i de kommende uger, men den var stejl nok til, at flere blev hægtet af til sidst. Tilskuerne stod tæt pakket langs afspærringen, mange med de sort-hvide Bretagne-flag, og de forventede drama. Allerede tre timer før rytterne nærmede sig den sidste stigning, summede den første helikopter i luften.



Irske Dan Martin vandt etapen. Han angreb hårdt og ustoppeligt på den sidste stigning og gav dermed sig selv en pil op på favoritbarometret til en plads langt fremme i Paris.

»Inden dagens etape blev jeg spurgt, om jeg helst ville tage tid på nogle af konkurrenterne eller tage en etapesejr. Jeg svarede, at hvis jeg kunne vinde etapen, ville jeg automatisk tage tid på de andre. Det gjorde jeg, så det var perfekt,« sagde Dan Martin.

Hvem er stærkest på Team Sky?

Han fik 10 sekunder for sejren, og så var han tre sekunder foran den store gruppe, der kom lige bagefter. Her sad de andre favoritter, men der manglede alligevel et par stykker.

Chris Froome tabte fem sekunder. Det er selvfølgelig ingenting i det samlede regnskab, men det var interessant, at han eksempelvis ikke kunne følge med sin holdkammerat Geraint Thomas på de sidste par hundrede meter. Hvem er stærkest på Team Sky?

Jakob Fuglsang kom ind som nummer 15 sammen med favoritterne. Det var en bedrift i sig selv, for to gange undervejs på etapen blev han hægtet af.

Feltet revet over

100 km fra mål blev feltet revet over i flere mindre grupper, da Quick-Step satte sig frem og øgede tempoet voldsomt på en strækning med sidevind. Der blev Jakob Fuglsang fanget i anden gruppe uden hjælperyttere. Folk som Michael Valgren og Magnus Cort lå en gruppe længere tilbage, så de kunne ikke hjælpe med at få Fuglsang frem til den forreste gruppe. Heldigvis for danskeren var der andre hold i den gruppe, som kunne skubbe ham frem til feltet efter 20 km forfølgelsesløb.

25 kilometer fra mål gik det galt igen. Danskeren styrtede og havde bagefter defekt på sin cykel.



En tur i brændenælderne

»Jeg var en tur i brændenælderne denne gang. Med 20 kilometer til mål var der en panikopbremsning foran mig, og jeg fik ikke lige stoppet, så jeg fik forhjulet ud i noget grus. Cyklen skred ud, og jeg fik lige tumlet en tur, men heldigvis ser det heller ikke ud til at være noget slemt denne gang,« sagde Jakob Fuglsang, der også styrtede på fjerde etape.

Denne gang var Astana-rytterne vågne og klar til at hjælpe danskeren tilbage med god hjælp fra en af holdets biler, så han nåede frem til muren i rette tid. Det gjorde hollænderen Tom Dumoulin, der er af de helt store favoritter til dette års løb, ikke. Han sluttede helt nede som nummer 46 og mistede 50 sekunder. Det var dog ikke på grund af problemer med benene, men fordi hans cykel punkterede på et elendigt tidspunkt fem kilometer før mål. Hollænderen blev trukket i mål de sidste kilometer af Søren Kragh Andersen, der sikrede sig den hvide ungdomstrøje på trods af tidstabet.