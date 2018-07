Fakta: 2. etape i Tour de France

Derfor har topryttere brug for astmamedicin:

De øvrige kontinenter kan for lidt og har mistet deres særpræg, skriver Morten Bruun i denne VM-klumme.

Kroatien vandt 4-3 i en straffesparkskonkurrence over Rusland.

Merete Riisager (LA) har på under to år på undervisningsministerposten både sat aftryk og sindene i kog. Helt ind i regeringstoppen.

Hun fik Løkke til at knytte næverne og smække med døren:

76 mennesker menes at være døde i et voldsomt uvejr i Japan, hvor 1,6 millioner mennesker er blevet evakueret.

2. etape ligner et sikkert bud på en sprintafgørelse, hvor det går lidt op ad mod mål.

Både på målstregen og undervejs kan ryttere vinde bonussekunder til klassementet. På målstregen får de tre første ryttere på alle etaper (på nær tidskørslerne) henholdsvis 10, 6 og 4 bonussekunder. Derudover er der på de ni første etaper indsat et bonus-punkt ude på ruten, hvor de tre første henter 3, 2 og 1 bonussekund til klassementet. Disse skal ikke forveksles med pointkonkurrencens pointspurt ude på ruten.

*Vidste du at ...

Etapen er flad fra start til slut, og den bliver kørt inde i landet. Alt andet lige bør det være ensbetydende med en massespurt. Men i den første del af ethvert Tour de France er alle ryttere stadig friske og ivrige efter at sidde med fremme. Og med den anspændthed og nervøse kørsel, det ofte fører med sig, kan et styrt hurtigt skabe uventet spænding om etapens udvikling. Det samme kan bonussekunderne.

