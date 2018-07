Chefen hylder etapevinder: Han er præsident om fire år

Sportsdirektør Brian Holm spår cykelrytteren Fernando Gaviria en stor fremtid, efter at Quick-Step-rytteren spurtsejrede på karrierens første Tour de France-etape.

Gaviria tog en sikker sejr foran Peter Sagan og Marcel Kittel, da rytterne skulle afgøre etapen i den ventede spurt i Fontenay-le-Comte.

- Jeg tror, han bliver præsident inden for fire år. Cykling er jo kæmpe, kæmpe, kæmpe, kæmpe, kæmpe stort i Colombia.

- Man kunne mærke presset på ham inden. Der var blevet længere mellem vittighederne, og han blev en anelse mere irritabel, siger Brian Holm.

Sejren var Quick-Steps 48. i denne sæson, hvor holdet nærmest har været i konstant sejrsrus.

Og med de takter, Gaviria viste på 1. etape, kan der vente flere sejre rundt om hjørnet.

- Jeg har hele tiden sagt, at han er den hurtigste og den bedste, og at han nok vinder den grønne trøje.

- Det, man er mest nervøs for, er om han kan holde sig på cyklen, for han har det med at styrte på de mest underlige tidspunkter, siger Brian Holm.

Umiddelbart efter sejren var Holm i kontakt med den nykårede danmarksmester Michael Mørkøv, der er fravalgt til Tour-holdet.

- Han skrev tillykke, og at han var ked af, at han ikke var med. Jeg svarede selvfølgelig, at jeg savnede ham. Det havde været flot med en dansk mesterskabstrøje i feltet.

- Selvfølgelig ville han have passet perfekt ind. Der kommer nok dage, hvor vi kommer til at mangle ham, det er jeg ikke i tvivl om, siger Brian Holm.