Nervøs Tour-debutant skubber alle sejrsdrømme væk

Han er ankommet til Tour de France i kanonform og tog for få uger siden karrierens hidtil største sejr i Schweiz Rundt.

Men det vil være temmelig overraskende, hvis Søren Kragh Andersen kan gentage kunststykket på de franske landeveje, for foreløbig er han bundet på hænder og fødder hos Sunweb-holdet.

- Min opgave bliver at hjælpe. Vi har gode ryttere på holdet i Tom (Dumoulin, red.) og Michael (Matthews, red.). De kan begge vinde etaper, og Tom har en reel chance i klassementet.

- Holdet er så stærkt, at jeg nok ikke får en chance selv, men det er fint nok, siger Søren Kragh Andersen.

Han er en af tre danske Tour-debutanter, og det 23-årige stortalent lægger ikke skjul på, at de kommende tre ugers opgave giver kriller i maven.

- Jeg ved jo ikke, hvad jeg går ind til. Selvfølgelig er jeg nervøs, men det er på en god måde.

- Det lignede egentlig alle andre cykelløb, indtil vi nærmede os startområdet og så alle tilskuerne og alle mediefolkene. Så kunne jeg godt fornemme, at der er mere fokus på dette løb, siger Søren Kragh Andersen.

Mens de to første Tour de France-etaper ligner en sag for topsprinterne, bliver der brug for danskerens energi på mandag i holdtidskørslen, hvor Sunweb er forsvarende verdensmester.