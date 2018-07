Froome-løjtnant forberedt på tilråb: Risikoen er der altid

Chris Froome slap for en sag om sit forbrug af astmamedicin, men den firedobbelte Tour de France-vinder mangler fortsat at stå til regnskab over for det franske cykelpublikum.

Franskmændene har tidligere været på nakken af den 33-årige brite, der har vundet flere af sine store sejre tilsølet i spytklatter og urin kastet fra tilskuere i vejkanten.

Onsdag var præsidenten for Den Internationale Cykelunion (UCI), David Lappartient, i medierne med en opfordring til at beskytte Tour-favoritten.

Froomes løjtnant, Geraint Thomas, der kommer til at køre meget af Touren ved siden af sin holdkaptajn, er forberedt på, at det ikke er alle tilråb, der egner sig til søndagsskolen.

- Folk kan råbe det, de har lyst til. Det er jeg ligeglad med. Men når det bliver fysisk, når folk kaster ting efter dig eller forsøger at skubbe eller slå, så er det selvfølgelig for meget, siger Thomas.

- Der er ikke så meget, vi kan gøre alligevel. Jeg har tillid til, at arrangørerne gør alt, hvad de kan. Men det er jo ikke som fodbold på et lukket stadion, så der vil altid være et element af risiko, lyder det fra waliseren.

Selv tager Froome det roligt og opfordrer folk til at heppe på deres favoritter i stedet for at sprede dårlig stemning.

- Jeg vil opfordre fans af denne sport til at komme og se løbet. Selv om du ikke nødvendigvis er Chris Froome-fan eller Sky-fan, så kom alligevel.

- Tag en trøje på fra det hold, som du holder med og vis din støtte på en positiv måde. Men lad være med at bringe negativitet ind i løbet. Det vil være mit råd, siger Froome.

Første møde med den franske offentlighed får Sky-rytterne ved den officielle holdpræsentation torsdag aften.