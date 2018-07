Bjarne Riis forsøger at samle et hold, der kan gøre Jakob Fuglsang til Tour-vinder

Bjarne Riis har store ambitioner med det cykelhold, som han arbejder på at stable på benene sammen med Lars Seier Christensen.

Riis ønsker at skabe et World Tour-hold primært bestående af danskere med Jakob Fuglsang som kransekagefiguren, der skal vinde Tour de France.

Det fortæller han i et stort interview med BT.

- Det er da min drøm at have Jakob Fuglsang på holdet og Michael Valgren og alle de andre fantastiske danskere på holdet. Og vi skal køre om at vinde Tour de France. Så må vi se, hvor hurtigt det kan ske, siger Riis.

Han medgiver dog, at det kræver, at holdet også tæller internationale bjergryttere, der kan hjælpe Fuglsang.

- Jeg er nødt til at have stærke bjergryttere omkring ham, der kan beskytte ham, hvis vi skal vinde Tour de France. Jeg kan ikke sige til Jakob, du kommer bare, og så er der ikke nok til at hjælpe ham.

- Det skal være et seriøst projekt. Hvis vi gør det til et projekt, at Jakob skal vinde Touren hos os, så skal vi også gøre det ordentligt, understreger Riis.

Han håber at kunne have et hold klar til World Tour inden for to år.

- Nu satser vi på, at der kommer et Pro Kontinental-hold næste år, og hvis vi rammer de rigtige sponsorer, er det ikke urealistisk, at vi har et World Tour-hold i 2020 og dermed kunne være klar til en eventuel dansk Tour-start i 2021.

Riis mener, at det er muligt at "strikke et fint hold sammen" for et budget på omkring 15 millioner euro.

BT erfarer, at Riis og Seier Christensen vil samle otte til ti hovedsponsorer for at ramme det nødvendige budget.

Avisen skriver, at arbejdstitlen for holdet er Team Made In Denmark, men der arbejdes med undertitlen MID.