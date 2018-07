Lettet Froome trækker en streg og vil kun se fremad

Himlen over Saint Mars La Reorthe bød Chris Froome og hans holdkammerater velkommen med et monstrøst regnskyl, da Sky-mandskabet for første gang viste sig frem for offentligheden i Tour de France-land.

Blot to døgn er gået, siden Den Internationale Cykelunion (UCI) endegyldigt begravede den langstrakte sag om Chris Froomes brug af astmamedicin i sidste års Vuelta a España.

Og sporene er stadig så friske, at end ikke det rasende regnvejr i det vestlige Frankrig kunne få dem til at gå væk.

Salbutamol-sagen var – helt som forventet – det centrale omdrejningspunkt, da Froome og hans syv holdkammerater var samlet foran omkring 100 pressefolk i en forvokset gymnastiksal.

Det var dog kun Froome selv og holdchefen Dave Brailsford, der førte ordet i den 20 minutter lange seance, og den firedobbelte Tour-vinder angreb situationen med rank ryg og glatte svar.

Svar, der stort set udelukkende var forskellige improvisationer over temaet: Det har været slemt, men nu ser vi fremad.

- Det har været ekstremt udfordrende ni måneder for mig, for min familie og mine holdkammerater.

- Jeg er enormt glad for, at man nu har fundet ud af, hvad fakta er, og er i stand til at trække en streg. Nu kan vi fokusere på cykelløb igen, sagde Chris Froome.

Det er en dopingprøve under Vueltaen i september sidste år, der har været årsagen til al balladen.

Prøven viste et dobbelt så højt indhold af astmamedicinen salbutamol som tilladt, og siden har Froome og hans folk forsøgt at forklare UCI og dopingbekæmperne i Wada, hvordan det kunne hænge sammen.

Var det ikke lykkedes, måtte Sky formentlig have klaret sig uden holdets absolutte topnavn i Tour de France.

- Jeg vidste, at jeg ikke havde gjort noget forkert, og derfor havde jeg store forhåbninger om, at vi ville nå frem til det punkt, hvor vi er i dag: Nemlig at jeg kan være her. En tung sten er forsvundet fra mine skuldre, fastslog Froome.

At sagen overhovedet er kommet til omverdenens kendskab skyldes et læk et sted i systemet, som betød, at aviserne The Guardian og Le Monde i december kunne fortælle om prøven med de mistænkelige værdier.

- Det har selvfølgelig skadet mit ry, at den sag er kommet frem, lød det fra Froome, der var snu nok til ikke at kaste sig ud i spekulationer om, hvem der kunne have stået bag lækken.

- Som det er lige nu, er jeg bare glad for at se fremad. Fokusere på cykelløb, lød det igen fra den 33-årige Sky-kaptajn.

Derefter kunne hele flokken slentre ud på gårdspladsen og lade sig forevige af et væld af pressefotografer med en holdbus som baggrund.

Froomes holdkammerater håber med afgørelsen og Tour de France-pressemødet, at de nu slipper for at forholde sig mere til hele miseren.

- Nu bliver jeg forhåbentlig ikke spurgt om den sag mere. Det er da positivt, lød fra det fra Froomes løjtnant Geraint Thomas.

Efter fotoseancen havde han søgt tilflugt under en parasol, der i dagens anledning fungerede som en lettere utæt paraply.

Hvis Froome var blevet forment adgang til løbet, skulle Thomas selv have været Skys holdkaptajn. Men waliseren slår fast, at han nærmest ikke har skænket sagen en tanke.

- Det kan måske være svært at tro, men det har ikke fyldt noget for mig. Jeg har bare knoklet for at komme her i den bedst mulige form. Alle har det godt, moralen er høj, og mandagens nyhed er selvfølgelig et stort boost.

Nogenlunde samme budskab fik man fra Michal Kwiatkowski, der bliver en af Froomes allervigtigste folk i det tre uger lange etapeløb.

- Man kan ikke gå og spekulere på, hvem der skal lede holdet. Man kan kun forberede sig så godt som muligt. Sørge for at være i superform. Andet har man ikke indflydelse på, sagde den tidligere verdensmester.

Tour de France begynder på lørdag.