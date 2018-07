Michael Mørkøv vandt DM-guld i linjeløbet i cykling

Med velkendt snilde og en lynspurt vandt Michael Mørkøv søndag sin karrieres andet danske mesterskab i landevejscykling efter stærkt forarbejde af holdkammeraten Kasper Asgreen på Quick-Step.

Løbets måske mest aktive rytter Mads Pedersen forsøgte med to kilometer til mål at komme først ind i målbyen Nysted - et afgørende moment i finalen. Men Asgreen med Mørkøv i hjulet fik tvunget cyklerne forbi den unge Trek-rytter.

På de kringlede og smalle veje frem mod målstregen kunne de to ryttere fra det belgiske World Tour-mandskab holde fronten helt til sidste sving, da Niklas Larsen (Vitru Cycling) kom hastigt ind i svinget.

Åbenbart også lidt for hurtigt, for han glemte at skifte gear til den lille finalebakke, og dermed kunne Mørkøv køre forbi og strække armene i vejret.

Niklas Larsen snuppede sølv, mens Michael Carbel tog bronze.

Rytterne kørte knap 220 kilometer på en flad og ikke specielt vindblæst rute på det sydlige Lolland, men løbet blev alligevel hårdt.

Juniorverdensmesteren Julius Johansen, som for tre uger siden blev dansk U23-mester, var en af fire kontinentalryttere, der rykkede væk tidligt i løbet.

De opbyggede over fire minutters forspring, før favoritterne trådte i karakter halvvejs i løbet.

Anført af Matti Breschel rykkede de udlandsprofessionelle med lidt over 100 kilometer tilbage frem i spidsen af feltet. Få minutter senere var feltet splittet i små grupper efter et hårdt ryk af Mads Pedersen.

Det var også begyndelsen på enden for de fire ryttere i front.

Senere - med 50 kilometer hjem - forcerede U23-verdensmesteren i enkeltstart, Mikkel Bjerg, igennem målområdet, og han fik to spurtstærke folk med i Rasmus Bøgh Wallin (ColoQuick) og Casper Pedersen (Aqua-Blue Sport).

Men den stærke trio mærke overmagten i nakken, da Riwal og Virtu Cycling med mange ryttere besluttede at nulstille løbet med lidt over en omgang igen.

De to stærke kontinentalhold kunne dog ikke holde fronten frem til mål, da det ene angreb tog det andet på de sidste 10 kilometer.