Avis: Arrangør vil udelukke Froome fra Tour de France

Når Tour de France begynder på lørdag 7. juli, bliver det uden den forsvarende vinder, briten Chris Froome, blandt deltagerne.

I hvert fald hvis det står til løbets ejer og arrangør, Amaury Sport Organization (ASO).

Ifølge den franske avis Le Monde har ASO oplyst Team Sky om, at holdet ikke må stille til start med Chris Froome i årets udgave af Touren.

Froome har haft en dopingsag kørende siden sidste års Vuelta a Espana, og ASO vil udelukke Froome, da man frygter, at hans deltagelse vil skade løbets omdømme.

ASO har henvist til en paragraf, der gør det muligt at forbyde britens deltagelse.

Ifølge Le Monde har Team Sky anket afgørelsen, og sagen skal angiveligt i en høring tirsdag, inden en afgørelse er ventet onsdag.

Froome blev fældet for at have omkring dobbeltmængde af astmamedicinen Salbutamol i kroppen i forhold til det tilladte i sidste års Vuelta.

Den firfoldige Tour de France-vinder har fået lov til at konkurrere, mens sagen står på, og det udnyttede han blandt andet til at vinde Giro d'Italia i foråret.

Dermed er han aktuelt forsvarende mester i alle tre grand tour-løb.