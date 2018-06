Toft Madsen lavede hattrick i DM i enkeltstart

I 2016 var der ikke mange, der kendte til Martin Toft Madsen, men det har ændret sig.

Dengang vandt den nu 33-årige danske cykelrytter for første gang DM-guld i enkeltstart, hvilket han gentog året efter.

Torsdag var han der så igen, da BHS-Almeborg-Bornholm-rytteren sejrede i disciplinen for tredje år i træk.

DM i enkeltstart blev kørt i Guldborgsund på Nykøbing Falster, og her var Martin Toft Madsen igen urørlig.

- Det er fedt. Det var hårdt og faktisk også hårdere, end jeg havde regnet med. Der var alligevel en del teknik i starten, hvor man kommer ned i fart.

- Jeg regnede Mikkel Bjerg som største konkurrent, for han har kørt stærkt, og jeg vidste godt, at jeg ikke kom sovende til det her, siger Martin Toft Madsen efter sejren.

Rytterne skulle ud på 39,8 kilometer på en rute, der blot bød på 230 højdemeter, så der var derfor tale om en flad sag for rytterne.

Martin Toft Madsen kørte i tiden 46 minutter og 5 sekunder ifølge folketidende.dk.

Mikkel Bjerg og Rasmus Quaade sluttede som henholdsvis nummer to og tre.

Mikkel Bjerg erkendte efter løbet, at han ikke kunne fravriste Martin Toft Madsen sejren.

- Jeg er rimelig tilfreds. Jeg kom for at vinde, men Martin er stærkere, end jeg er, og så fik jeg lagt for hårdt ud. Jeg måtte betale regningen på vej hjem (mod mål, red.). Jeg er glad for at være tilbage, og jeg fik kørt nogle rigtig fornuftige watt, siger Mikkel Bjerg.

Hos kvinderne gjorde Cecilie Uttrup Ludwig også rent bord igen for tredje år i træk, da hun sejrede i enkeltstarten.

Det skete også i 2016 og 2017.

- Det er det vildeste, fordi det var så vildt et felt i år. Det betyder rigtig meget. Jeg er så stolt, siger Cecilie Uttrup Ludwig ifølge feltet.dk.

DM-guldvinderen sendte stor tak til sit hold af hjælpere.

- Det er rart at kunne give dem noget, så det her var en team-effort, selv om det er mig, der træder, siger Cecilie Uttrup Ludwig.