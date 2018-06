Skarp Fuglsang kørte sig på podiet efter enkeltstart

Den danske cykelrytter Jakob Fuglsang (Astana) viste skarphed og storform, da han søndag kørte en imponerende enkeltstart i cykelløbet Schweiz Rundt.

På 9. etape skulle rytterne ud på en rute på cirka 34 kilometer i Bellinzona, og her leverede Fuglsang en tid, der lød på 40 minutter og 22 sekunder, hvilket rakte til en ottendeplads på etapen.

Det betød også et gevaldigt avancement for Fuglsang, der kørte sig fra en samlet ottendeplads og op på podiet, da han sluttede løbet på andenpladsen efter Richie Porte (BMC), der vandt Schweiz Rundt samlet.

Nairo Quintana (Movistar) lå på andenpladsen inden sidste etape, men colombianeren kørte i 41 minutter og 43 sekunder og kunne derfor ikke holde sin andenplads.

Fuglsang var glad efter præstationen.

- Jeg havde for to dage siden kigget på, at det måske kunne lade sig gøre, og at en podieplads var inden for rækkevidde, hvis alt gik godt, og jeg kørte en super enkeltstart.

- Det lykkedes. Det er fedt. Det er dejligt. Vi har arbejdet meget med udstyret, og vi forsøgte at lægge en decideret plan for, hvordan jeg skulle køre, fordi den var så lang, at det var nemt at brænde sammen, siger Jakob Fuglsang i et interview med TV2 Sport.

Dagen var også god for en anden dansker, da Søren Kragh Andersen kørte dagens næsthurtigste tid og var 19 sekunder efter vinderen på etapen, som var BMC-rytteren Stefan Küng i 39 minutter og 44 sekunder.

Søren Kragh Andersen vandt tidligere i løbet 6. etape, mens danske Christopher Juul-Jensen (Mitchelton-Scott) vandt 4. etape.

Fuglsang sluttede såmænd også på andenpladsen på 7. etape, da han var 22 sekunder efter Quintana på bjergetapen.

Fuglsang har tidligere udtalt, at han drømmer om en podieplads i Tour de France, og under alle omstændigheder går han sommerens store etapeløb i møde med selvtillid.

- Jeg er rigtig godt tilfreds. Det er godt for moralen. Godt at se, jeg er der, hvor jeg gerne vil være. Jeg er der, hvor jeg skal være, så jeg skal ikke ud og forcere noget, siger Fuglsang.