Anton Miranchuk har, modsat sin tvillingebror, måtte kæmpe sig op fra bunden, hvor han var tæt på at opgive sin fodboldkarriere.

For 10 år siden talte alle begejstret om genfødslen af russisk landsholdsfodbold. Nu hånes den nærmest, og meget tyder på, at russisk protektionisme ødelagde et af Europas bedste landshold.