Juul-Jensen om etapesejr i Schweiz: En fantastisk følelse

Det var en flot præstation, da cykelrytteren Christopher Juul-Jensen tirsdag erobrede sin største etapesejr i karrieren.

Den 28-årige danske Mitchelton-Scott-rytter var i udbrud på hele 4. etape sammen med fem andre ryttere.

Da det jagende felt kom tæt på og fik fat i nogle af udbryderne, holdt Christopher Juul-Jensen sig fremme og fik kontakt med Nans Peters.

Den franske AG2R-rytter lå forrest, men blev indhentet og senere distanceret af Christopher Juul-Jensen.

- Da han angreb, holdt jeg mig relativt tæt på ham, og jeg kunne se, at han måske kørte lidt langsommere end mig i svingene.

- Så jeg lukkede hullet, og så besluttede jeg mig for at få det bedst mulige ud af det, inden det var for sent, siger danskeren ifølge cyclingnews.com.

Christopher Juul-Jensen hentede flot solosejr i Schweiz

Der var cirka tre kilometer tilbage af etapen, der blev kørt i regnvejr, da Christopher Juul-Jensen sagde farvel til Nans Peters og kørte solo mod etapesejren.

- Det var lange tre kilometer på flyvepladsen (etapen blev afsluttet med kørsel på en flyveplads, red.), men det var en fantastisk følelse, siger danskeren.

I den samlede stilling topper schweizeren Stefan Küng fortsat.

BMC-rytteren er tre sekunder foran sin holdkammerat Greg Van Avermaet fra Belgien, mens australske Richie Porte, ligeledes fra BMC, er på tredjepladsen.

Han er også tre sekunder efter Stefan Küng.

Søren Kragh Andersen er nummer 13 som bedste dansker.

Sunweb-rytteren er 33 sekunder efter den førende rytter.